Basket, dove giocheranno i campioni d’Europa Under 20?

Dopo un’estate da leggenda, culminata con l’oro nella rassegna continentale a Tallinn, è nuovamente tempo di scendere sul parquet per i ragazzi della nazionale under 20 maschile di basket di coach Pino Sacripanti.

Ecco dove giocheranno i protagonisti della cavalcata vincente in Estonia: il debuttante Michele Ruzzier proverà a guadagnarsi ancora più minuti in campo a Trieste nella tosta Legadue nostrana insieme a Stefano Tonut, mentre Amedeo Della Valle proseguirà la sua avventura a stelle e strisce nel campionato NCAA con la maglia degli Ohio State Buckeyes con la pesante dote del titolo di Mvp della recente manifestazione.

Dopo aver sgomitato per tre anni nella sua Caserta, quest’anno Dario Cefarelli è atteso dalla prova di maturità nella Pallacanestro Orlandina, anch’egli alle prese con il secondo campionato italiano. Confermato a Biella invece il giovane centro Matteo Chillo, dopo la buona esperienza di Imola, così come Marco Laganà, al quarto anno consecutivo in Piemonte ed Eric Lombardi, che ritorna nel biellese dopo l’esperienza con la Leonessa Brescia.

Da Awudu Abass invece si attende il definitivo salto di qualità a Cantù, quest’anno dove ritroverà anche Sacripanti in panca, dopo l’Europeo che lo ha visto anche nel quintetto ideale; riparte dalla Legadue Silver invece Diego Monaldi, che andrà a guidare la cabina di regia del Cus Bari, mentre nella Gold ci sarà Matteo Fallucci, al debutto con l’Aurora Jesi.

Matteo Imbrò è stato scelto capitano della Virtus Bologna: a 19 anni, è il più giovane della Serie A e della storia delle “V nere” e dovrà riconfermare l’ottimo Europeo disputato con la maglia della Nazionale di categoria; sarà lui a strigliare ed incitare Aristide Landi, chiamato anche lui al salto di qualità e maturazione dopo i numerosi trionfi a livello giovanile.