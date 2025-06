Basket d’Italia, con la femminile prima semifinale in un grande torneo da Atene 2004

Sì, c’è chi potrebbe obiettare, non del tutto a torto, che ci sono di mezzo anche i tornei Preolimpici. E non è un’osservazione sbagliata (del resto, Torino 2016 e Belgrado 2021, in un verso o nell’altro, sono ben più che ricordate). Ma l’atto pratico è questo: tra Europei, Mondiali e Olimpiadi l’Italia non raggiungeva la semifinale, con una qualsiasi Nazionale senior, da Atene 2004. Quasi un caso, o forse no: da OAKA al Peace and Friendship Stadium, da Atene nord-est al Pireo, dall’arena del Panathinaikos a quella dell’Olympiacos.

Ma andiamo con ordine. Senza voler rivivere tutto il cammino verso la Grecia della Nazionale maschile (che fu ancor più spettacolare se si pensa che agli Europei del 2003, che qualificavano per le Olimpiadi, passavano in tre e a un certo punto si era 0-2, dopo un -33 dalla Francia e con gli spettri dell’eliminazione davanti agli occhi), basti ricordare pochi momenti. La finale per il 3° posto della rassegna continentale del 2003, con l’ultima difesa su cui tutto il popolo cestistico italiano si unì alla squadra di Recalcati, e quell’incredibile semifinale con la Lituania da 18/28 da tre. Basile, Galanda, Pozzecco: ognuno inventava. Fu un torneo assurdo perché quarti, semifinali e finale si giocarono su tre giorni: a sopravvivere fu l’Argentina, che vinse l’oro.

In quel periodo la Nazionale femminile era in crisi nera. Nove anni prima era giunto l’argento di Brno agli Europei, nove anni dopo si arrancava in qualificazioni europee difficili da superare. Un destino che, giusto cinque anni dopo, sarebbe toccato anche alla squadra maschile. Il tutto mentre, pian piano, anche le donne riuscivano a risalire, trascinate dal talento di figure come Francesca Zara, Raffaella Masciadri, Laura “Chicca” Macchi, Simona Ballardini. E poi anche di Giorgia Sottana, esplosiva fin dal 2007 con la Nazionale maggiore.

Nel complesso, l’andamento per le due Nazionali da allora è stato quello che segue. Nazionale maschile: Europei 2005, ottavi persi con la Croazia. Mondiali 2006, ottavi persi con la Lituania. Europei 2007 (falcidiata dagli infortuni), fuori nel secondo girone. Olimpiadi 2008, non qualificata. Europei 2009, non qualificata. Mondiali 2010, non qualificata. Europei 2011, fuori nel primo girone (dopo che l’allargamento ci aveva qualificati d’ufficio: senza sarebbe stato Additional Round). Olimpiadi 2012, non qualificata. Europei 2013, quarti di finale, ma crollo finale ed ottavi. Mondiali 2014, di conseguenza, non qualificata. Europei 2015, quarti persi con la Lituania (uno dei due grandi rimpianti). Olimpiadi 2016, persa la finale del Preolimpico. Europei 2017, quarti di finale (con mille infortuni anche qui). Mondiali 2019, fuori nel secondo girone (c’erano Spagna e Serbia). Olimpiadi 2021, vinto il Preolimpico a Belgrado, quarti di finale (questi sì, con orgoglio). Europei 2022, quarti di finale (l’altro grande rimpianto con l’inversione di fischio pro Francia e i liberi di Fontecchio). Mondiali 2023, quarti di finale persi con gli USA, ottavi. Olimpiadi 2024, non qualificata (con mille infortuni). E a breve ci saranno gli Europei 2025.

Nazionale femminile: Europei 2005, non qualificata. Mondiali 2006: non qualificata. Europei 2007: secondo girone, organizzati in casa. Olimpiadi 2008: non qualificate. Europei 2009: quarti di finale, sesto posto. Mondiali 2010: mancati per i quattro punti della finale 5° posto con la Grecia. Europei 2011: non qualificata. Olimpiadi 2012: non qualificata. Europei 2013: quarti di finale, ottavo posto, ma a due minuti dalla semifinale. Mondiali 2014: non qualificata (serviva il 6° posto). Europei 2015: fuori nel primo girone. Olimpiadi 2016: non qualificata. Europei 2017: quarti di finale, a un fischio e una tripla di Masciadri dai Mondiali. Mondiali 2018: non qualificata. Europei 2019: fuori agli ottavi. Olimpiadi 2021: non qualificata. Mondiali 2022: non qualificata. Europei 2023: fuori agli ottavi. Olimpiadi 2024: non qualificata.

E ora, finalmente, Europei 2025: semifinale.