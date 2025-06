Basket: Della Valle, un futuro nella NBA?

Vent’anni, figlio d’arte ed un futuro tutto da scrivere con forti possibilità che sia a stelle e strisce: Amedeo Della Valle, stella della nazionale under 20 neo campione d’Europa, si candida come il nuovo che avanza nella pallacanestro italiana.

La guardia piemontese a Tallin è stato infatti l’artefice principale del successo del team di coach Sacripanti, venendo fuori nei momenti decisivi delle partite, che gli sono valse il titolo di MVP della manifestazione continentale. La prossima stagione negli USA nell’Ohio State University sarà quella decisiva per il suo futuro: dovesse infatti mantenere gli stessi standard mostrati quest’anno in regular season alla sua prima stagione in NCAA, non sarebbe da escludere infatti un suo passaggio nella NBA a partire dalla stagione 2014-2015.

Nel campionato più importante del mondo che sta assumendo forme sempre più tricolori, l’atleta di Alba potrebbe entrarci senza alcun problema di ambientamento, elemento che potrebbe spingere le franchigie statunitensi a farci più di un pensierino al prossimo draft.

Fondamentale però deve essere la sua maturazione nell’arco dell’intera partita: più volte infatti è sembrato fuori dal match nei momenti iniziali, carburando troppo tardi, anche se a dire il vero le sue percentuali nei secondi tempi hanno giovato tantissimo all’Under 20 in termini di punti e vittorie.

In caso di passaggio in NBA e Nazionale maggiore però, difficilmente gli verranno concessi passaggi a vuoto, ma ad oggi sul futuro di Della Valle si può essere più che fiduciosi.