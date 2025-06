Basket: Danilo Gallinari, a Porto Rico è una stagione da spettacolo

Continua l’ottima stagione di Danilo Gallinari ai Vaqueros de Bayamon, la squadra di Baloncesto Superior Nacional, Porto Rico, che si è a lui affidata per questa stagione. Il team, inserito nella Conferencia A, è al comando con un ruolino di marcia da 22 vittorie e 7 sconfitte, praticamente tutte saltuarie.

In tutto questo Gallinari, che punta a giocare per l’ultima volta gli Europei con la maglia della Nazionale (scenderà in campo a 37 anni compiuti), sta mettendo insieme cifre spettacolari. Al netto di quattro partite saltate per qualche piccolo guaio fisico, naturale in un campionato così serrato con due o più spesso tre partite a settimana, queste le sue cifre medie: 19.8 punti, 6.4 rimbalzi e 2.8 assist con il 53% dal campo.

E l’ultima partita, quella dello scorso 11 giugno contro i Mets de Guaynabo, lo ha visto tirar fuori davvero il meglio: 39 punti, 9/13 da due, 4/5 da tre, 9/10 in lunetta, 3 rimbalzi, 37 di valutazione, in breve un dominio senza se e senza ma. Sono state appena due le partite nelle quali non è andato in doppia cifra di media. Gallinari è il secondo miglior realizzatore della squadra dopo Chris Duarte (20.9), e davanti a JaVale McGee (17.7), che lo precede per rimbalzi (8.6).

In linea generale, Gallinari è il quarto miglior realizzatore del campionato dopo Emmanuel Mudiay, Duarte e Ismael Cruz, nonché il 18° miglior rimbalzista, in una graduatoria nella quale il primo è l’ex “italiano” Akil Mitchell, visto a Trieste nella stagione interrotta 2019-2020.