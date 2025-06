Basket: da Ettore Messina a Peppe Poeta. Un nuovo allenatore per l’Olimpia Milano?

Per il momento è solo un’indiscrezione, ma se dovesse concretizzarsi la cosa potrebbe stravolgere e non di poco i piani tecnici del basket italiano nei prossimi anni. Secondo il portale Bresciacanestro infatti, Peppe Poeta sarebbe vicinissimo a tornare all’Olimpia Milano con un contratto a lungo termine e un incarico tecnico molto importante.

Il piano delle “Scarpette Rosse” sarebbe quello di far tornare Poeta (già nello staff dal 2022 al 2024, ndr), oggi capoallenatore a Brescia, nello staff di Ettore Messina, promotore dell’idea stessa e Presidente della gestione tecnica del club meneghino, dandogli un anno di “apprendistato” per poi lanciarlo come nuovo head coach della squadra.

Il tutto con un contratto formulato con “l’1+2” che sistemerebbe Poeta da allenatore centrale nel progetto milanese a partire dalla stagione 2026-2027.

Dopo aver centrato la finale scudetto con Brescia, poi persa nel duello contro la Virtus Bologna, Poeta vivrà settimane di riflessioni dovendo però conciliare la sua attività con quella della nazionale italiana, visto che a breve, da assistente di Pozzecco, inizierà la marcia d’avvicinamento agli Europei 2025.