Basket, Cordinier e Shengelia guidano la Virtus a Milano. Bologna vince gara-3 e si riprende il fattore campo

Si ribalta nuovamente tutto nella semifinale tra Bologna e Milano. La Virtus, senza Clyburn e Polonara, espugna il Forum in gara-3 per 78-68 e si porta avanti 2-1 nella serie e soprattutto si riprende il fattore campo. Sabato si gioca gara-4 con l’Olimpia spalle al muro e con una Bologna che stasera più che mai si dimostra squadra.

Cordinier e Shengelia sono i principali protagonisti della serata bolognese. Il francese e il georgiano chiudono entrambi con 19 punti. In doppia cifra anche un ottimo Brandon Taylor (12). A Milano non bastano un Nikola Mirotic da 21 punti e i 14 di Shavon di Shields.

La Virtus in avvio si affida completamente a Cordinier e il francese segna otto punti in cinque minuti. Milano risponde con Shields e LeDay ed è 12 pari al tabellone. Bologna trova buona energia dalla panchina e Belinelli segna cinque punti consecutivi che danno il +10 alla Virtus (22-12). Milano si sblocca dall’arco con Causeur, ma Morgan chiude un ottimo primo quarto per Bologna (25-15).

Milano parte subito nel secondo quarto con due triple di Mirotic e Shields. Bologna, però, reagisce prontamente con Shengelia che si mette in proprio e propizia il parziale del nuovo +9 (34-25). Milano si riaccende dall’arco con Shields e Brooks, ma il finale di quarto premia ancora la Virtus con due schiacciate clamorose di Zizic e Cordinier, che danno il vantaggio bolognese all’intervallo (40-35).

Al rientro dalla pausa lunga Morgan e Shengelia spingono la Virtus sul +11 (46-35). Milano è un difficoltà e allora si affida ai suoi Leader, con Shields e Mirotic che portano la squadra di Messina sul -4 (44-48). La Virtus trova ancora punti da un ottimo Taylor, ma l’ultima firma è di Mirotic. Si entra negli ultimi dieci in parità (54-54).

Milano ritrova il primo vantaggio dopo un’eternità con Brooks, ma si riaccende Cordinier nella Virtus. Prima un gioco da quattro punti e poi anche la rubata con il sottomano che vale il +6 (66-60) a cinque minuti dalla fine. Un vantaggio che Bologna sa amministrare benissimo con giocate importantissime sotto canestro con Shengelia ed Akele. Milano non segna praticamente più e la Virtus vince 78-68, ribaltando nuovamente il fattore campo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 68-78 (15-25, 20-15, 19-14, 14-24)

MILANO: Mannion 7, Causeur 5, Tonut, Bolmaro 4, Brooks 6, LeDay 8, Ricci 3, Flaccadori, Diop, Shields 14, Caruso, Mirotic 21

BOLOGNA: Cordinier 19, Accorsi, Belinelli 7, Pajola, Taylor 12, Shengelia 19, Hackett 4, Morgan 3, Diouf 8, Zizic 2, Akele 4