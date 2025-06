Basket: Cinzia Zanotti rifiuta la panchina del Brescia e non sarà la prima allenatrice in Serie A

Era una notizia attesissima, di cui nell’ambiente pallacanestro italiana si è parlato molto nell’ultima settimana, anzi negli ultimi due giorni. È arrivato però il “no” da parte di Cinzia Zanotti alla corte della Germani Brescia.

L’allenatrice del Geas Sesto San Giovanni sarebbe potuta diventare la prima donna su una panchina di Serie A al maschile, ma ha declinato l’offerta arrivata da parte della compagine finalista playoff (sconfitta per 0-3 dalla Virtus Segafredo Bologna).

La scelta è stata chiara, così come la risposta a Mauro Ferrari, a.d. della società bresciana: “No, grazie, preferisco continuare il lavoro con le mie ragazze del Geas”. Peraltro, nel club rossonero, dove allena da oltre un decennio, era stato già effettuato quasi completamente l’assemblaggio del roster 2025-2026, peraltro di ottimo livello. Parliamo inoltre di una figura di spicco del femminile anche come giocatrice, oltre 100 presenze in Nazionale nella cui orbita è poi rimasta in più di un’occasione. In buona sostanza, una tra le persone più rispettate in assoluto dell’intero ambiente.

Ora la società lombarda dovrà scegliere chi sostituirà Peppe Poeta, ormai andato a ricoprire il ruolo di vice di Ettore Messina a Milano. restano due profili: quello di Matteo Cotelli, attuale vice allenatore, e quello di Max Menetti.