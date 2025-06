Basket, Champions League 2025-2026: Trapani, Trieste e Reggio Emilia in gara per l’Italia

Sono state diramate le squadre partecipanti alla prossima edizione, la decima della storia, della Basketball Champions League. La stagione 2025-2026 inizia a prendere forma già a metà giugno, e per l’Italia saranno al via tre squadre.

Per due di esse, Trapani Shark (al debutto assoluto in Europa: solo 12 mesi fa giocava la finale promozione in A2) e Trieste, ci sarà l’approdo diretto in stagione regolare, accanto ad altre 27 squadre, alcune delle quali ricche di blasone. Hanno fatto rumore, del resto, gli ingressi pesantissimi di Alba Berlino e Gran Canaria, uscite dal circuito ECA. Di seguito le squadre:

Grecia: AEK Betsson BC Atene, Karditsa Iaponiki, Promitheas Patrasso Vikos Cola

Germania: Alba Berlino, FIT/One Wurzburg Baskets, MLP Academics Heidelberg

Spagna: Dreamland Gran Canaria, Joventut Badalona, La Laguna Tenerife, Unicaja Malaga

Francia: Cholet Basket, Le Mans Sarthe Basket

Italia: Trapani Shark, Pallacanestro Trieste

Turchia: Galatasaray, Mersin Sports Club, Tofas Bursa

Lituania: Rytas Vilnius

Cechia: ERA Nymburk

Bosnia-Erzegovina: Igokea m:tel

Ungheria: NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz

Azerbaigian: Sabah BC

Portogallo: SL Benfica

Lettonia: VEF Riga

Israele: Bnei Penlink Herazliya, Hapoel Netanel Holon

Polonia: campioni (Start Lublino o Legia Varsavia)

Per le qualificazioni, invece, in lizza c’è una squadra per Paese. Ce ne sono 24. Nel caso specifico, l’Italia è rappresentata da Reggio Emilia:

Bakken Bears (Danimarca); Bursaspor Basketbol (Turchia); CSM CSU Oradea (Romania); Elan Chalon (FRA); Falco Szombathely (Ungheria); Fribourg Olympic Basket (Svizzera); Heroes Den Bosch (Paesi Bassi); Juventus Utena (Lituania); Kalev/Cramo (Estonia); Karhu Basket Kauhajoki (Finlandia); Kutaisi 2010 (Georgia); Lowen Braunschweig (Germania); PAOK mateco Salonicco (Grecia); Patrioti Levice (Slovacchia); Pelister Bitola (Macedonia del Nord); Petrolina AEK Larnaca (Cipro); Porto (Portogallo); Pallacanestro Reggiana (Italia); Rilski Sportist Samokov (Bulgaria); SC Derby Podgorica (Montenegro); Trepca (Kosovo); UCAM Murcia (Spagna); Windrose Giants Anversa (Belgio); i finalisti in Polonia.

Si era discusso recentemente di una possibile partecipazione di Sassari alle qualificazioni. Il club sardo, però, ha fatto sapere che, in assenza di esse, ci sarebbe stata la partecipazione alla FIBA Europe Cup. I tornei di qualificazione si giocheranno dal 23 al 28 settembre, la regular season inizierà il 7 ottobre. Mercoledì 2 luglio a Losanna il sorteggio di gironi e qualificazioni.