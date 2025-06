Basket: Brescia vince ancora a Trapani, lombardi ad un successo dalla finale scudetto

È una Germani Brescia spettacolare quella vista oggi in gara-2 della semifinale scudetto. I lombardi espugnano per la seconda volta consecutiva il PalaShark, battendo Trapani con il punteggio di 77-85. Prestazione quasi perfetta per i ragazzi di coach Poeta che avranno ora le due gare casalinghe per volare in finale playoff. I siciliani, per la prima volta quest’anno, subiscono due sconfitte consecutive in casa e sono ora chiamati ad una autentica impresa.

L’avvio equilibrato di partita viene spezzato dalla tripla dell’eterno Amedeo Della Valle che, aiutato dal piazzato di Maurice Ndour, porta Brescia sul primo vantaggio di +5. I lombardi aumentano il divario con i liberi di Jason Burnell ed il canestro di Ndour, costringendo al time out riparatore i siciliani. Trapani rimane però bloccata e l’antisportivo di Paul Eboua peggiora la situazione. Prima frazione che si chiude 14-27 per la Germani.

I tre tiri dalla lunetta di Gabriel Brown e la schiacciata di Amar Alibegovic riportano a -8 gli isolani ad inizio secondo quarto. Le triple di Jd Notae e di Eboua mandano in estasi il PalaShark che viene però ammutolito dall’arresto e tiro di Della Valle. È Miro Bilan però a ridare il vantaggio di +10 a Brescia con 6 punti consecutivi. Le percentuali di Trapani dall’arco iniziano a salire con la tripla di Langston Galloway, a cui risponde però ancora Ndour (5/5 da due). La partita si accende con il duello di triple tra Della Valle e Robinson, vinto dall’italiano con due canestri verosimili che riassicurano il +10 agli ospiti. Punteggio di 43-52 all’intervallo lungo.

Le due schiacciate di Chris Horton ed il suo tap-in aprono il secondo tempo e portano a -3 Trapani. La Germani mette a segno il primo canestro del terzo quarto dopo 3′ con il solito Ndour e successivamente riallunga con la tripla di Demetre Rivers (+6). I siciliani si mantengono in partita grazie alle abilità di Alibegovic sotto canestro ma non sfruttano le occasioni successive. Brescia ne approfitta e con l’ennesima tripla di Della Valle (5/8 da tre) si riporta sul +10. La terza frazione si chiude 60-67 con la tripla finale di Alibegovic.

Il bosniaco apre gli ultimi 10 minuti con il canestro che vale il -5. Ndour piazza il 7/7 da due ma poi commette un ingenuo antisportivo che riavvicina Trapani (-3). I lombardi giocano però un basket intelligente ed ordinato ed il canestro di Bilan sigla l’ennesimo allungo (+6). La tripla di Nikola Ivanovic potrebbe spezzare le gambe agli isolani che non mollano e con Horton si riportano sotto. Trapani commette però due falli in attacco consecutivi e viene punita dalla tripla di Chris Dowe (+6). Ivanovic piazza poi tre punti d’oro per la Germani che conquista i due rimbalzi successivi mettendo in ghiaccio la gara. I liberi di Della Valle chiudono gara-2 sul 77-85 e portano Brescia ad una vittoria dalla finale scudetto.

TRAPANI SHARK-GERMANI BRESCIA 77-85

TRAPANI – Robinson 13, Alibegovic 13, Yeboah 13, Horton 10, Petruccelli 6, Galloway 5, JD Notae 5, Brown 5, Eboua 4, Rossato 3. All. Repeca

BRESCIA – Della Valle 19, Ndour 17, Bilan 15, Dowe 11, Ivanovic 10,Burnell 8, Rivers 3, Mobio 2. All. Poeta