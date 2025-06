Basket: Brescia sconfigge Trapani in gara-3 e raggiunge la prima storica finale scudetto

La Germani Brescia vince anche gara-3 ed è in finale scudetto per la prima volta nella sua storia. Al termine di un match incerto fino alla fine, i lombardi hanno battuto 92-86 Trapani, chiudendo la serie sul 3-0 ed iscrivendosi alla finale Playoff, attendendo la vincente tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano. La gara, fisica e fallosa (ben 74 liberi tirati), è stata un testa a testa continuo tra le due compagini, risolto solo negli ultimi possessi.

In avvio i ritmi sono alti e le due squadre si sorpassano continuamente, la prima parità, sul 10 pari, arriva dopo circa 4 minuti di gioco. La tripla di Amedeo Della Valle spacca la partita ma Justin Robinson risponde infilando 5 punti in due possessi e regalando ai siciliani il primo vantaggio sul +6. Brescia si rifà sotto con la tripla di Demetre Peters ed i canestri di Miro Bilan ma nell’altra metà campo Chris Horton domina la difesa dei padroni di casa. La tripla di Paul Eboua fissa il punteggio sul 23-30 per i siciliani al termine della prima frazione.

Il secondo quarto si apre con i primi canestri del match di Maurice Ndour che riporta a -2 i lombardi. Gli ospiti mettono a segno solo due punti nei primi 5 minuti e vengono superati dalla tripla di David Cournooh (33-32). I padroni di casa sfruttano al massimo i tiri liberi e con i 4 punti consecutivi di Jason Burnell si portano sul massimo vantaggio di +5. Gli isolani si spengono improvvisamente, commettono tanti errori sotto canestro e la Germani cerca di allungare ancora. Primo tempo che si conclude 47-42 per Brescia.

La ripresa inizia con i 4 punti consecutivi di Trapani, subito rispedita indietro grazie alla tripla di Nikola Ivanovic (+6). Horton riporta sul -1 gli ospiti ma Della Valle risponde con la terza tripla della serata. Il gioco da tre punti di Robinson e l’antisportivo fischiato a Ndour mandano sul +3 i siciliani con un parziale di 7-0. La parità a quota 58 viene spezzata dalla tripla di Gabriel Brown che alza le percentuali dall’arco degli ospiti. Trapani continua a perdere palloni e commettere falli, i lombardi ne approfittano raggiungendo il +5. Il canestro di Riccardo Rossato sulla sirena del terzo quarto fissa il parziale sul 71-69.

Gli ultimi 1o minuti iniziano con i tiri liberi di Ndour ed il fallo antisportivo di Galloway. Trapani pareggia con i primi tre punti della serie di Stefano Gentile e, con i primi punti della serata di Galloway, siglano il +2. Della Valle però risponde con la quarta tripla della sua partita riportando davanti la Germani. I siciliani non mollano e con la tripla di Robinson sorpassano nuovamente il lombardi, che però pareggiano subito sull’ 84 pari. Ndour mette a segno 4 liberi consecutivi stoppando Robinson e portando Brescia sul +4. Horton ha i liberi per pareggiare la gara ma realizza un incredibile 0/2, Burnell invece non sbaglia in lunetta e porta a +4 i padroni di casa a 10 secondi dalla fine. L’ultimo tiro di JD Notae si spegne sul ferro, Brescia batte così Trapani 92-86 e vola in finale scudetto.

GERMANI BRESCIA-TRAPANI SHARK 92-86

BRESCIA – Della Valle 23, Ndour 16, Burnell 13, Ivanovic 13, Bilan 11, Dowe 8, Rivers 5, Cournooh 3, All. Poeta

TRAPANI – Robinson 20, Horton 16, Petruccelli 16, Alibegovic 9, Rossato 8, Notae 4, Brown 3, Gentile 3, Eboua 3, Galloway 2, Yeboah