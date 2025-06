Basket, Antonini attacca gli arbitri dopo l’eliminazione di Trapani

“Grazie agli arbitri tutti di questa serie. Conclusa con 52 tiri liberi a 26. Che bello amici. Se parlo e dico quello che penso di quello che ho visto, mi radiano a vita”. Queste le parole di Valerio Antonini su X a pochi minuti dall’eliminazione del Trapani Shark nelle semifinali di Serie A di basket, con Brescia che ha chiuso la serie con un netto 3-0. Ma per il presidente dei siciliani i colpevoli sono facilmente individuabili.

“Ha detto Jasmin stasera, non volevano mandarci in finale. Alla fine forse hanno ragione quei presidenti che vogliono un cambiamento. Ci rifletterò molto seriamente da domani” continua sul social il presidente di Trapani.

“Sono turbato da quello che è successo in Lega e Federazione contro di Noi in queste ultime settimane. Avevo pensato anche di dimettermi da Presidente, perché quello che ho letto e sentito è allucinante” conclude il suo sfogo Antonini.

In realtà i liberi sono stati 50 a 24 e su questo il presidente di Trapani ha ragione. 74 liberi in una partita sono un dato allucinante. Ma è figlio di due squadre che fin dal primo quarto hanno faticato a difendere, con 89 punti segnati solo nel primo tempo, e con entrambe le formazioni – non solo i siciliani – che sono andati in bonus troppo presto in ogni quarto. Forse Antonini, ma anche Repesa e Poeta, dovranno riflettere su questo dato, con Brescia che in finale affronterà una squadra – che sia Milano o Bologna – che proprio della difesa fa una delle sue armi.