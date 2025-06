Basket, Andrea Capobianco miglior coach degli Europei femminili 2025!

Assieme al riconoscimento per Cecilia Zandalasini, ce n’è un altro sul fronte Italia, e riguarda Andrea Capobianco. Il coach azzurro, infatti, è stato eletto miglior allenatore della rassegna dopo aver guidato la squadra azzurra al terzo posto continentale attraverso un percorso nel quale il team tricolore ha sovvertito numerose gerarchie.

Si tratta dell’ennesimo riconoscimento di una carriera luminosa, quella del coach classe 1966 originario di Venafro che ha sempre goduto di assoluta fiducia lungo tutto il suo percorso sulle panchine d’Italia e dell’Italia. E va detto che in tanti, anzi tantissimi, gli hanno riconosciuto il giusto tributo nell’aver creato un gruppo come quello dell’Italbasket femminile 2025.

Una situazione che si era già ben vista nel 2017 e anche prima. Non aveva mai avuto l’opportunità di allenare nel basket femminile, ma non solo nel 2015 ci si è messo in gioco, ma ha anche ottenuto il ritorno di Chicca Macchi in azzurro per un paio d’anni. Da quando il suo nome è legato solo alle vicende dell’Italia, tanti i riconoscimenti.

Per anni vice di Simone Pianigiani nella Nazionale maschile, oltre al triplo periodo in azzurro femminile (2015-2017, 2019-2020 e 2023-attuale), Capobianco vanta una lunga esperienza con le selezioni azzurre under, dove spicca la finale dei Mondiali Under 19 2017, quelli in cui l’Italia fece un’altra corsa contro tanti pronostici (era una squadra della quale faceva parte Alessandro Pajola). Nel 2021 ha portato l’Italia del basket 3×3 femminile alle Olimpiadi, nella prima volta della disciplina nella rassegna a cinque cerchi, e poi sono arrivati i quarti di finale. A livello di club è stato nominato, nell’annata 2008-2009, miglior allenatore di Serie A quando allenava Teramo, poco più di un anno dopo aver portato Jesi a vincere la Coppa Italia dell’allora LegaDue. In quella stessa Teramo consolidò il ruolo centrale di Peppe Poeta, poi diventato ottimo giocatore e ora validissimo allenatore anch’egli.