Basket, al via la finale scudetto tra Virtus Bologna e Germani Brescia con gara-1 alla Segafredo Arena

Ancora poco più di 24 ore e si alzerà il sipario sulla finale scudetto per la Serie A di basket 2025! Domani sera la Segafredo Arena di Bologna sarà teatro della gara-1 tra la Virtus Bologna e la Germani Brescia – palla a due alle ore 20:30 – per il primo atto della serie al meglio delle cinque partite che mette in palio il titolo di campione d’Italia.

La Virtus Bologna parte sicuramente con i favori del pronostico, con i bolognesi che hanno centrato la quinta finale scudetto consecutiva e puntano al diciottesimo tricolore della loro storia. Il percorso delle V-nere non è stato però facile, con i bianconeri che nei quarti di finale contro la Reyer Venezia sono andati sul 2-0 facendosi però rimontare dagli oro-granata che hanno pareggiato i conti e portato così la contesa a gara-5 dove Tornike Shengelia ha piazzato le zampate decisive per passare il turno. La semifinale invece era di fatto una finale anticipata perché Belinelli e compagni si sono trovati di fronte i campioni d’Italia in carica dell’Olimpia Milano, con la squadra di coach Dusko Ivanovic che dopo il ko in gara-2 (66-85) è riuscita ad espugnare il Forum di Assago per due volte in 48 ore piegando così la resistenza degli acerrimi rivali e volando così all’atto conclusivo. L’esperto allenatore montenegrino si affiderà ancora ai suoi uomini migliori come Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier, sperando poi di poter ritrovare Will Clyburn rimasto fermo ai box per quasi tutta la serie di semifinale.

La Germani Brescia, invece, è riuscita a centrare la sfida decisiva per lo scudetto per la prima volta nella sua storia, con la Leonessa che finora si era fermata in semifinale (conquistata lo scorso anno e nel 2021, entrambe perse poi contro l’Olimpia Milano). Il gruppo biancoblu è guidato in panchina da un allenatore giovane come ‘Peppe’ Poeta, al debutto come Head Coach dopo essere stato assistente di Ettore Messina all’Olimpia Milano (oltre a far ancora parte dello staff di Gianmarco Pozzecco in Nazionale). La Germani nei quarti di finale ha eliminato per 3-1 la neo-promossa Trieste, mentre in semifinale ha annichilito in solo tre partite la sorprendente Trapani Shark che in regular season si era piazzata addirittura al secondo posto dietro solo alla Virtus Bologna. Palloni pesanti spesso nelle mani di capitan Amedeo Della Valle, con Nikola Ivanovic a dettare i ritmi di gioco e Miro Bilan a controllare il pitturato sfruttando il fisico ed arpionando palloni da distribuire ai compagni. Buono anche il supporto di Jason Burnell e di Chris Dowe, con Brescia che proverà a mettere in difficoltà la ben più blasonata Virtus Bologna senza nulla da perdere in questa finale scudetto.