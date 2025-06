Basket, Achille Polonara ha la leucemia. Il comunicato della Virtus Bologna: “Già iniziate le terapie”

Alla vigilia di gara-3 della Finale Scudetto tra Brescia e Virtus Bologna (con gli emiliani avanti 2-0 nella serie), arriva purtroppo una terribile notizia legata ad uno dei grandi protagonisti del basket italiano dell’ultimo decennio. Stiamo parlando di Achille Polonara, ai box da un paio di settimane per quella che era stata inizialmente annunciata come mononucleosi.

“Nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide. Polonara è ora ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche“, si legge nel comunicato ufficiale della Virtus.

Ricordiamo che nel 2023 il cestista marchigiano aveva dovuto affrontare una sfida durissima quando si operò per un tumore ai testicoli (scoperto dal club bianconero in seguito ad un test antidoping), tornando in campo a meno di due mesi dall’operazione. Adesso Polonara sarà chiamato ad un’altra battaglia, sempre lontano dal parquet, mentre i suoi compagni di squadra andranno a caccia dello Scudetto.

“Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione. Forza Achi siamo tutti con te, ti aspettiamo!“, si chiude la nota del club emiliano.