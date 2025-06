Basket, A1 senza sosta: Siena all’esame Caserta a S. Stefano

Il campionato di Serie A non conosce soste e domani pomeriggio ritorna in campo per il turno di Santo Stefano: ad aprire le danze post natalizie la sfida tra Sidigas Avellino ed Enel Brindisi che sarà per entrambe un banco di prova importante. Gli irpini infatti, vera delusione di questo inizio di campionato, dovranno dare continuità alla vittoria esterna sul parquet di Bologna, mentre Brindisi dopo l’inatteso stop interno contro Montegranaro cerca risposte sul suo futuro dopo lo splendido cammino iniziale.

Il clou alle 18:15 con la capolista Siena attesa dalla sfida interna contro Caserta, mentre Cantù, attaccatasi al treno delle seconde classificate tenta il colpaccio in casa di Venezia. Sassari dopo aver perso la vetta della classifica domenica scorsa va in cerca di riscatto nella Capitale; impegno sulla carta agevole per l’Emporio Milano che in casa attende il fanalino di coda Cremona, mentre l’altra ultima della classe Pesaro cerca la seconda vittoria consecutiva dopo il successo nello scontro diretto dell’ultimo turno: ad opporsi al quintetto di coach Dell’Agnello ci sarà la Grissin Bon Reggio Emilia. Montegranaro e Pistoia cercano punti per trascorrere serenamente le feste, mentre il posticipo delle ore 20:30 tra Varese e Bologna completerà il turno.

12° Giornata 26/12/2013

Sidigas Avellino-Enel Brindisi ore 16

Montepaschi Siena-Pasta Reggia Caserta ore 18:15

Umana Venezia-Acqua Vitasnella Cantù ore 18:15

EA7 Emporio Armani Milano-Vanoli Cremona ore 18:15

Victoria Libertas Pesaro-Grissin Bon Reggio Emilia ore 18:15

Sutor Montegranaro-Giorgio Tesi Group Pistoia ore 18:15

Acea Roma-Banco di Sardegna Sassari ore 18:15

Cimberio Varese-Granarolo Bologna ore 20:30

CLASSIFICA

1: Montepaschi SI 18

2: Banco di Sardegna SS 16

3: Enel BR 16

4: Acqua Vitasnella Cantù 16

5: Acea Roma 14

6: Granarolo BO 12

7: EA7 Emporio Armani MI 12

8: Grissin Bon RE 10

9: Umana VE 10

10: Sidigas AV 10

11: Pasta Reggia CE 10

12: Giorgio Tesi Group PT 8

13: Sutor MGR 8

14: Cimberio VA 8

15: V.L. Pesaro 4

16: Vanoli CR 4

