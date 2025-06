Basket, 8° turno Serie A: c’è il big match Brindisi-Cantù!

Domani l’ottavo turno del campionato di serie A regala un gustoso antipasto con il derby emiliano tra la Grissin Bon Reggio Emilia e Granarolo Bologna che scalderà i motori in vista di una giornata che domenica alle 18:15 vedrà svolgersi il suo big match a Brindisi tra la capolista Enel e Cantù, la migliore italiana per rendimento tra campionato ed Europa.

Le due campane Avellino e Caserta proveranno ad invertire il trend negativo cercando la prima il successo in casa contro Cremona, match sulla carta abbordabile per gli uomini di coach Frank Vitucci, mentre i casertani saranno attesi dall’ostica trasferta di Montegranaro. Varese non può fallire in casa contro il fanalino di coda Pesaro, mentre Sassari cerca continuità lontana dalle mura amiche sul parquet di Venezia, rigenerata dalla cura Markovski.

Una si è suicidata in casa mercoledì sera in Eurocup, l’altra giocherà questa sera in Eurolega cercando la vittoria qualificazione: l’ottavo turno presenta il posticipo di lusso tra l’Acea Roma e l’Emporio Armani Milano. Entrambe a quota 8 punti vorranno rientrare nel giro dell’alta classifica.

Completa il turno, sempre lunedì sera in posticipo, il derby toscano tra i campioni d’Italia di Siena e la matricola Tesi Group Pistoia.

8° Giornata – 01/12/2013 ore 18:15

Grissin Bon Reggio Emilia-Granarolo Bologna 30/11 20:30

Enel Brindisi- Acqua Vitasnella Cantù

Sidigas Avellino-Vanoli Cremona

Sutor Montegranaro-Pasta Reggia Caserta

Cimberio Varese-Victoria Libertas Pesaro

Umana Venezia-Banco di Sardegna Sassari ore 20:30

Acea Roma-EA7 Emporio Armani Milano 02/12 ore 20:30

Montepaschi Siena-Giorgio Tesi Group Pistoia 02/12 ore 20:30

