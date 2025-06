Basket 3×3 maschile: Italia battuta nettamente dalla Germania. Corsa agli Europei già in salita

Ha preso il via a Kosice, in Slovacchia, il torneo di qualificazione agli Europei di basket 3×3 che si disputeranno a Cpenhagen dal 5 al 7 settembre. E l’Italia maschile ha esordito contro la Germania nella prima delle due sfide della fase a gironi (l’altra sarà questo pomeriggio contro il Portogallo) che tra oggi e domani decreteranno il destino azzurro. Tre i posti in palio per il torneo continentale, con le migliori due dei quattro gironi che passeranno ai quarti di finale.

Avvio difficile per gli azzurri, con la Germania che fa il match e va facilmente sul 5-0. Un paio di banali palle perse non aiutano l’Italia e azzurri che hanno bisogno di 2 minuti per sbloccarsi con Carlo Fumagalli, anche se i tedeschi sono già scappati.

Fatica veramente tanto la squadra azzurra a creare occasioni per andare a canestro, con anche un paio di tocchi sotto canestro che non entrano. Non segna più neanche la squadra tedesca, che però difende durissimo, e si arriva a metà match sul 7-2 per la Germania, con un’altra marcatura di Fumagalli.

Ancora Fumagalli a segno per il -4 e avrebbe il possesso per avvicinarsi ancora, ma niente da fare. Dalla lunetta riallunga la Germania che torna a +7 e continua a correre, seppur al trotto. Ma Masciarelli e compagni non danno mai l’impressione di potersela giocare alla pari e i tedeschi scappano decisamente via. Dalla lunetta segna Dario Zucca, ma è troppo poco e finisce 21-5 per la Germania. Un risultato che di fatto obbliga gli azzurri a vincere contro il Portogallo e tifare Germania contro i lusitani, perché un arrivo alla pari nel girone condannerebbe gli azzurri con il parziale di -16 subito.