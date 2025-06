Basket 3×3, l’Italia femminile è eliminata. Le azzurre chiudono le qualificazioni europee con una sconfitta

La Nazionale femminile di basket 3×3 non giocherà gli Europei. Si è chiusa con un’altra sconfitta, la terza consecutiva, la fase a gironi delle azzurre, che sono state battute anche dalla Gran Bretagna per 15-13. Un gruppo completamente nuovo quello che è sceso in campo a Kosice, con la sola Raelin D’Alie da filo conduttore con i risultati del passato.

Serviva quasi un miracolo all’Italia per tenere viva la speranza di qualificarsi. Ieri erano già arrivati i ko con Lituania e Slovenia, che avevano già compromesso abbastanza il cammino delle azzurre. La migliore oggi è stata Elisa Panzan con 5 punti, poi ci sono i 4 di Carlotta Gianolla, i 3 di D’Alie e poi il solo di Caterina Mattera.

Eppure il match era iniziato bene per le azzurre, che si sono portate sul 4-0. Successivamente avanti anche 8-5, l’Italia si è fatta rimontare e superare dalla Gran Bretagna, che è passata in vantaggio sul 10-9. Nel finale poi le azzurre hanno avuto svariate occasioni per pareggiare, ma non sono mai riuscite a segnare dall’arco.

Continua, invece, il cammino nelle qualificazioni della Nazionale maschile. L’Italia affronterà a breve la Lituania in semifinale ed in caso di vittoria riuscirebbe a staccare il biglietto per gli Europei. Anche in caso di sconfitta gli azzurri avrebbero comunque un’altra chance, visto che giocheranno lo spareggio con la perdente di Germania-Montenegro.