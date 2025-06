Basket 3×3, l’Italia batte Israele ed è in semifinale. Gli azzurri sfidano la Lituania per il pass europeo

La nazionale maschile di basket 3×3 continua a cullare la speranza di partecipare agli Europei. Impegnati a Kosice per le Qualificazioni, gli azzurri hanno sconfitto nel playoff odierno Israele per 19-14, centrando così l’accesso alla semifinale, che giocheranno contro la Lituania nel primo pomeriggio. Bisogna ricordare che agli Europei si qualificano in tre squadre: le vincenti delle semifinali e poi la vincente della sfida spareggio tra le due nazionali che hanno perso la semifinale.

Era dunque assolutamente una partita da vincere quella con Israele, visto che in ogni caso per l’Italia ci saranno almeno due possibilità per staccare il pass europeo. Era un match molto complicato, anche perchè gli israeliani avevano vinto entrambe le sfide della loro prima fase, chiudendo al primo posto nel girone.

Michele Peroni è stato il miglior marcatore tra gli azzurri con nove punti, con ben tre canestri dall’arco. Importanti anche i sette punti di Carlo Fumagalli, mentre sono stati tre quelli di Dario Zucca. Per Israele il top scorer è stato Joaquin Szuchman con cinque punti.

L’Italia è partita subito con il piede sull’acceleratore (5-2). Israele è tornata sotto sul -2, ma poi c’è stato l’allungo degli azzurri, che si sono portati sul +6 (11-5). Un buon vantaggio che Peroni e compagni hanno amministrato davvero bene, portandosi sul 15-8. Nel finale Israele ha cercato di rimontare, ma dalla lunetta l’Italia è stata perfetta, vincendo poi 19-14. Ora la sfida difficilissima con la Lituania.