Basket 3×3, l’Italia batte il Portogallo e attende il destino nelle qualificazioni agli Europei

L’Italia batte il Portogallo nella seconda delle due partite del Girone B di qualificazione agli Europei di basket 3×3 per quel che concerne il campo maschile. A Kosice gli azzurri riescono a sconfiggere i lusitani per 17-14, ma se vogliono passare devono attendere il responso, più tardi, di Germania-Portogallo: una vittoria tedesca consentirebbe agli azzurri di giocare domani per arrivare alla rassegna continentale, altrimenti la questione sarebbe salvabile solo con un successo di proporzioni bibliche del Portogallo.

Mentre il sole inizia a scendere su Kosice, parte bene l’Italia con Masciarelli che, se non segna, crea. 3-0 Italia nelle primissime fasi, poi le due squadre smettono di segnare molto a lungo (anzi, per più di 3′ il Portogallo nemmeno inizia).

A 6’30” dal termine arriva il primo canestro portoghese, e con un affondo che dura un minuto arriva anche il sorpasso, con Grosso che diventa un problema per la difesa italiana. Quanto all’attacco, è sostanzialmente asfittico dal primo minuto quando si arriva a metà gara sul 4-5.

Peroni colpisce da lontano per il 6-5, e tanto basta per far ripartire gli azzurri, i quali piazzano un parziale di 6-0 nei due minuti successivi che crea notevoli problemi al Portogallo. Masciarelli continua a trascinare, lo segue Fumagalli con qualche fiammata di Peroni, e a 2′ dalla fine è 12-7. I lusitani, però, rinvengono, trascinati da Grosso (13-11).

La squadra azzurra, a quel punto, è capace di controllare la complessa situazione, anche se rischia tantissimo con il fallo sul tiro da oltre l’arco di Grosso a 7″6 dalla fine sul 15-12. Arriva il 2/2 dalla lunetta, ma in lunetta va anche Masciarelli a -5″1 e anche per lui è 2/2, quello che chiude il match a favore dell’Italia.