Basket 3×3, le azzurre cedono di misura all’Australia. Decisiva ora la sfida con la Polonia

Arriva una seconda e dolorosissima sconfitta per l’Italia ai Mondiali di basket 3×3 femminili. Il cammino delle azzurre si complica dopo il ko con l’Australia, che si è imposta per 21-19 al termine di una partita tiratissima. Per le australiane è la terza vittoria consecutiva nel girone, mentre per l’Italia è il secondo ko e a questo punto la sfida con la Polonia tra qualche ora diventerà un vero e proprio scontro diretto per il passaggio del turno.

L’Italia si è trovata quasi sempre ad inseguire, ma restando comunque a contatto con le australiane. Le azzurre sono riuscite a trovare la parità sul 16-16, ma da quel momento si è scatenata Alex Wilson. L’australiana ha messo due canestri da due punti consecutivi che hanno completamente spezzato la partita. Dall’altra parte D’Alie ha tenuto ancora in vita le azzurre, segnando il -1, ma nuovamente Wilson ha trovato il canestro della vittoria in penetrazione.

Non sono bastati all’Italia i 7 punti a testa di Raelin D’Alie e Meriem Nasraoui, mentre sono 5 i punti di Sofia Frustaci. Dall’altra parte decisiva ovviamente Alex Wilson, che ha raggiunto la doppia cifra (10 punti). Tutte le australiane hanno segnato con cinque punti di Miela Sowah e 3 per Marena Whittle e Anneli Maley.

Tra poco più di un’ora, salvo ritardi sul programma, l’Italia scenderà nuovamente in campo contro la Polonia. Serve assolutamente vincere contro le polacche per portarsi a due vittorie e poi sperare di rientrare tra le migliori tre del girone. Con una sconfitta il Mondiale delle azzurre sarebbe finito.