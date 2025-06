Basket 3×3, Italia maschile sconfitta dalla Lituania. Azzurri ancora con una speranza di qualificazione

Resta un’ultima possibilità alla Nazionale maschile di basket 3×3 di centrare il pass per gli Europei. Gli azzurri sono stati, infatti, sconfitti dalla Lituania per 21-16 nelle semifinali delle Qualificazioni attualmente in corso a Kosice (Slovenia) e saranno costretti a scendere in campo per lo spareggio contro la perdente dell’altra semifinale tra Germania e Montenegro.

Serviva un’impresa clamorosa al quartetto azzurro (Masciarelli, Fumagalli, Zucca, Peroni), che in precedenza erano già stati bravissimi a battere Israele e a guadagnarsi questa occasione. La Lituania è una squadra superiore all’Italia ed anche contro una tra Germania e Montenegro l’incontro sarà davvero difficilissimo, considerando che i tedeschi hanno battuto nettamente gli azzurri nella fase a gironi.

La partita con i lituani è stata anche abbastanza equilibrata. Dopo un buon avvio degli azzurri, è arrivato un primo allungo da parte della Lituania, ma con l’Italia rimasta comunque a contatto (14-12). Purtroppo nei minuti finali la maggior fisicità dei lituani ha fatto la differenza, chiudendo poi per 21-16.

Lituania trascinata dai 1o punti di Evaldas Džiaugys e dai 9 di Aurelijus Pukelis, che sono stati i mattatori di questo incontro. Per l’Italia una buona prestazione da parte di Dario Masciarelli e Carlo Fumagalli, entrambi autori di 6 punti.