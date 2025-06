Basket 3×3, Italia che impresa! Gli azzurri sono agli Europei. Montenegro sconfitto all’overtime

L’Italia si qualifica per gli Europei! Straordinaria impresa della Nazionale maschile di basket 3×3, che ha conquistato il pass per la manifestazione continentale dopo aver sconfitto nella sfida di spareggio il Montenegro per 15-13 all’overtime. Un risultato eccezionale quello degli azzurri, che sono cresciuti partita dopo partita in queste qualificazioni, arrivando fino a questo splendido traguardo.

Un capolavoro che porta la firma di Dario Masciarelli, Carlo Fumagalli, Dario Zucca e Michele Peroni. L’Italia era stata bravissima questa mattina a battere Israele, centrando così l’accesso alle semifinali. Poi una sconfitta tirata contro una potenza come la Lituania, ma comunque con l’ultima occasione proprio contro il Montenegro.

L’eroe della giornata è sicuramente Dario Zucca, che ha segnato gli ultimi tre punti decisivi per l’Italia. Una partita tiratissima e che ha visto il Montenegro trovare il vantaggio a sette secondi dal termine. Zucca, però, ha poi pareggiato la sfida praticamente sulla sirena e poi ha trovato i due canestri decisivi nel supplementare.

Alla fine per Zucca sono 8 i punti a referto, nettamente il migliore degli azzurri. Importanti anche i 5 di Masciarelli, poi Fumagalli ha concluso con 2. Per il Montenegro hanno segnato un po’ tutti, con 4 punti a testa per Nemanja Gavranic e Marko Raicevic.