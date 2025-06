Basket 3×3: il titolo mondiale parla spagnolo e olandese

Sono stati assegnati i titoli mondiali di basket 3×3 al termine della giornata di oggi a Ulaanbaatar, in Mongolia. In campo maschile il successo è andato alla Spagna, ed è uno storico primo titolo per gli iberici che mai avevano raggiunto il podio. In campo femminile, invece, prima affermazione per i Paesi Bassi, in un torneo nel quale è successo letteralmente di tutto.

Ma andiamo con ordine. In campo maschile, dopo la prima fase, la Spagna aveva chiuso terza il suo girone, il D: vittorie su Svizzera (21-12) e Lituania (21-14), sconfitte contro Gran Bretagna (19-21) e Paesi Bassi (16-21). Risultato: obbligatorio il play-in/ottavo di finale contro l’Australia, portato a casa per 21-10.

Di qui, ai quarti di finale battuta la Cina per 21-16 e, in semifinale, la Germania per 21-15. Dall’altra parte, in finale, di nuovo la Svizzera, autrice nel frattempo non di una, ma di due imprese: eliminare prima la Lettonia e poi la Serbia, che non sarà più la stessa Serbia di un paio d’anni fa, ma è sempre il luogo dei maestri del 3×3. Il tutto mentre gli USA erano stati sconfitti dalla Germania ai quarti. Finale Spagna-Svizzera, dunque, e iberici vincitori 21-17 con un grande Diego de Blas autore di 12 punti.

Tra le donne, invece, realtà olandese non certo dissimile. Anche qui necessario il play-in dopo le sconfitte 16-21 e 11-15 contro Giappone e USA e le vittorie per 21-13 e 21-15 contro Cile e Cechia. Nel citato play-in nettissimo 21-9 sull’Ungheria.

A quel punto, ai quarti di finale 21-11 contro l’Australia e, poi, 21-15 al forte Canada in semifinale. Ultimo atto, perciò, contro la Mongolia, sorpresa se ce n’è una di questo torneo. Non solo per l’approdo all’ultimo atto, ma perché, dopo il secondo posto nel girone D, ai quarti ha compiuto l’impresa di battere gli USA facendo seguire a ciò anche il successo all’overtime sulla Polonia. In finale, però, il team orange è stato vittorioso 15-9 con Noortje Driessen ed Evelien Lutje Schipholt in spolvero.