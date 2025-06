Basket, 21° turno Serie A: Milano tenta la fuga?

Si apre domani la quinta giornata di ritorno con l’anticipo tra la Grissin Bon Reggio Emilia ed una delle due capoliste, l’Enel Brindisi: i padroni di casa, rinfrancati dal successo europeo che vale mezza qualificazione ai quarti di Eurochallenge, proveranno a frenare il quintetto di coach Bucchi.

Domenica invece apre le danze Varese-Sassari, con i sardi sulle ali dell’entusiasmo dopo la qualificazione in Eurocup agli ottavi di finale. Alle 18:15 derby del Sud infuocato tra Roma e Caserta, con i campani che provano a rientrare nelle prime 8 in classifica. In chiave play off altra sfida interessante ad Avellino tra gli irpini e Cantù, mentre l’altra capolista Milano, reduce dal successo in Eurolega, giocherà conoscendo già il risultato di Brindisi e proverà a mantenere il fattore campo contro Bologna.

In quota salvezza Cremona cerca punti tranquillità contro una tranquilla Pistoia, mentre Pesaro si gioca le residue chance di salvezza nella sfida interna contro Montegranaro.

Chiude il turno il posticipo tra Venezia e Siena.

5° Giornata 23/02/2014

Grissin Bon Reggio Emilia-Enel Brindisi 22/02 ore 20:30

Cimberio Varese-Banco di Sardegna Sassari 23/02 ore 16:30

Acea Roma-Pasta Reggia Caserta ore 18:15

Vanoli Cremona- Giorgio Tesi Group Pistoia

EA7 Emporio Armani Milano-Granarolo Bologna

Sidigas Avellino-Acqua Vitasnella Cantù

Victoria Libertas Pesaro-Sutor Montegranaro

Umana Venezia-Montepaschi Siena ore 20:30

