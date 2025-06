Baseball: San Marino batte Grosseto dopo tre riprese, conclusione particolare

Si è giocato ieri sera il recupero della partita tra San Marino e Big Mat Grosseto, che era stata rinviata a causa delle conseguenze della morte di Papa Francesco sugli eventi sportivi da disputarsi in tutta Italia. La conclusione è stata particolare, ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Per inciso, non è il risultato che colpisce, vale a dire la vittoria di San Marino. Quel che conta è legato alle dimensioni: 10-0 dopo tre riprese. Nel dettaglio, quattro punti nel primo inning, uno nel secondo e cinque nel terzo. Il problema, però, non è qui.

Grosseto, infatti, a causa di una combinazione di convocazioni in Nazionale e di altri titolari impossibilitati a essere presenti, si è presentata con una rosa fondamentalmente ridotta men che all’osso. Così, quando l’esterno sinistro Sellaroli si è infortunato in un’azione, non ci sono stati sostituti.

Esito inevitabile: conclusione anzitempo della partita e club del Titano vittorioso. A volte nel baseball capita anche questo: non è la prima volta, non sarà l’ultima, ma è senz’altro particolare.