Baseball: Samuel Aldegheri di nuovo in MLB con i Los Angeles Angels

Per il secondo anno consecutivo ci sarà anche Samuel Aldegheri nel ricco novero di coloro che fanno parte dell’infinito universo MLB. La notizia arriva direttamente da oltreoceano, dove il lanciatore classe 2001 di Verona era riuscito a debuttare al massimo livello già un anno fa con i Los Angeles Angels

In quell’occasione, peraltro, l’esordio fu di particolare pregio, dal momento che fu anche lanciatore vincente contro i Texas Rangers. Le sue performance sono state poi apprezzate dal mondo MLB, tant’è che è andato sul diamante in ulteriori occasioni nel corso della stagione.

Stavolta, il teatro della scena è il Fenway Park, casa dei Boston Red Sox. Aldegheri sarà a disposizione, ma era già nel bullpen nel corso della prima gara della serie, vinta per 7-6 dagli Angels nel luogo dove, a ogni singolo ottavo inning, parte “Sweet Caroline” di Neil Diamond.

In questa stagione per Aldegheri c’è stato spazio in doppio A (Rocket City Trash Pandas), dove è andato in campo sempre da partente nelle nove occasioni in cui è stato impiegato. Per lui 2 vittorie e 2 sconfitte: media ERA di 4.34, 48 strikeout in 47.2 riprese nelle quali si è trovato a lanciare. Il record attuale dei Los Angeles Angels è di 27-32, il che colloca la franchigia al quarto posto nell’American League West, guidata dai Seattle Mariners con 32-26. In generale, il miglior record di American League (e anche assoluto includendo la National League) è dei Detroit Tigers (41-21).