Baseball, Parmaclima rialza la testa nel sabato di Serie A. doppietta per San Marino

La capolista rialza la testa. Dopo la sconfitta in gara-1 Parmaclima si è imposta quasi all’ultimo respiro sulla Fortitudo Bologna in occasione dell’undicesimo turno valido le Serie A 2025 di baseball.

Sfida spettacolare quella messa in scena dalle due compagini, risolta dai ducali soltanto all’ultimo inning, per merito di un lancio pazzo di Geraldo Garcia. Bene anche San Marino, capace di compiere lo sweep battendo Nettuno anche in gara-2 per 2-1.

Sconfitta invece per Macerata, costretta a cedere il passo alla BSC Grosseto per 7-6. Tutto facile invece per BBC, la quale ha sconfitto Reggio Emilia per 0-3 e 0-13.

La Serie A 2025 di baseball tornerà il prossimo 28 giugno. Di seguito la classifica aggiornata del Gruppo A

SERIE A BASEBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA

Girone A – NAZIONALE