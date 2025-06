Baseball: Parmaclima, Bologna, Macerata e Nettuno completano lo sweep nel sabato di Serie A

Parmaclima completa lo sweep e batte San Marino anche in gara-2 nel big match valido per il sabato della Serie A 2025 di baseball. La compagine emiliana si è resa artefice di una partita scoppiettante, terminata con il sostanzioso tabellino di 19-11.

Un po’ come successo ieri, è stata la compagine della Serenissima a guidare le operazioni, portandosi sul 5-0 dopo i primi due inning, preludio della reazione degli avversari, capaci di segnare 4 punti nel terzo, due nel quarto e ben sette nel quinto, indirizzando in modo chiaro la disputa.

San Marino però non ci sta e mette a referto due sigilli al sesto turno e quattro al settimo, raggiungendo quasi la parità. Tuttavia negli ultimi due inning Parma mette il turbo, scappando con altri sei punti e vanificando così ogni tentativo di risalita da parte di San Marino.

Sorride anche la Fortitudo, passata anche oggi per 5-11 contro la BSC Grosseto, così come Nettuno, artefice di un doppio successo ai danni della BBC Grosseto(1-4. 5-11). Da segnalare inoltre il successo di Macerata, squadra che ha sconfitto il fanalino di coda Reggio Emilia per 20-9 e 6-2. Di seguito la classifica completa.

SERIE A BASEBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA