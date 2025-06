Baseball: Parmaclima beffa in extremis San Marino nel venerdì di Serie A. Bene Bologna

Comincia con un venerdì tutt’altro che banale il weekend dedicato alla Serie A 2025 di baseball. In occasione della classica gara-1 del venerdì infatti Parmaclima ha vinto in rimonta la sfida contro San Marino, beffando gli avversari tra le mura amiche del Centro Sportivo Notari.

Un risultato maturato in particolar modo nelle ultimissime battute dell’incontro. La compagine della Serenissima mette per prima il musetto davanti al primo inning, approfittando di una base su ball che ha permesso a Batista de Jesus di timbrare. Poi, nella terza ripresa, è arrivato invece il raddoppio grazie ad un singolo da due punti battuto da Diaz Diaz che ha mandato Di Fabio e Proctor a segno.

Ma Parma non ci sta e, al sesto, accorcia le distanze con un fuoricampo ad opera di Mineo, preludio degli ultimi, fondamentali, due punti messi a referto all’ultimo istante utile per via di un singolo a destra di Gonzalez Sanamè. Finisce quindi 3-2, in attesa di una gara-2 che si preannuncia scoppiettante.

Vittoria interna invece per la Fortitudo Bologna, formazione che ha sconfitto la BBC Grosseto dopo una davvero gradevole battaglia terminata per 8-112 in favore degli emiliani, più lesti ad indirizzare la disputa dopo il terzo inning, quando le due compagini erano ferme sul parziale di 4-4. La Serie A di baseball tornerà domani, sabato 14 giugno.