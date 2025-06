Baseball: Parma col brivido in Serie A, San Marino non fa sconti

Serata molto ricca, quella della Serie A di baseball per quel che concerne il girone A. La nona giornata di questo è un autentico saliscendi nel gran ballo delle emozioni sul diamante che si rinnova ogni fine settimana.

Andiamo con ordine. Per San Marino 10-4 contro il Big Mat Grosseto in quel di Serravalle, ed è un punteggio che arriva dopo aver dominato primo, quarto e quinto inning da tre punti ciascuno più il sesto con fuoricampo privo di troppi complimenti di Proctor. E proprio con un fuoricampo s’era aperto il match, questa volta da parte di Batista. In serata replica severissima, in formato 12-1 con manifesta all’ottavo inning.

Parmaclima non proprio in controllo per larga parte del primo match contro il BBC Grosseto. Serve infatti l’extra inning ai ducali, sorpresi subito, alla seconda ripresa, da un singolo di Herrera, un doppio di Francesco Vaglio e un errore difensivo che porta due punti ai toscani. Risultato: 0-4. Parma ci mette un po’ per riaversi, ma un triplo da due punti di Catellani e un fuoricampo ancora da due di Geraldo Garcia, in due inning (6° e 7°), fanno il loro. Nell’extra inning si aprono le acque allo Iannella: tre singoli e varie scelte tattiche più o meno fortunate portano 6 punti ai leader del campionato, poi Cinelli con un singolo fissa il risultato sul 10-5. Molto diversa la storia in gara-2, finita 6-1 e subito indirizzata da un triplo di Angioi, un singolo di Gonzalez e un doppio da due di Astorri.

Reggio Emilia deve cedere in gara-1 allo Steno Borghese: è Nettuno a passare per 5-2, anche se la Palfinger va quasi subito avanti con due singoli di Scala e Ceriali. Mercuri, nel quarto inning, accorcia su lancio pazzo, poi due singoli (da 2 e 1) di Scerrato e Barbona nel sesto provocano il sorpasso, ulteriormente ratificato dal singolo di Garcia nell’ottava ripresa. Pronta la rivincita in gara-2, con un 4-3 di straordinaria incertezza fino alla fine, in cui Mascai Coutinho e Alfinito Montecchi si scambiano i solo homer, ma l’ultima parola ce l’ha Garcia nella parte bassa dell’ottavo inning per mandare a segno Mercuri in modo definitivo.

Infine, la Fortitudo Bologna disintegra in un solo inning l’Hotsand Macerata. Sarebbe tutto in equilibrio fino alla quarta ripresa (1-1), poi l’attacco Unipol si fa devastante: singoli di Agretti (2 RBI), Gamberini e Bruno, doppi di Vaglio, Agretti (1) e Martina (2), triplo di Dobboletta (1), volata di sacrificio di Albert e, tanto per chiudere, fuoricampo da due ancora di Martina. Finisce alla settima.