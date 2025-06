Baseball: il derby di Grosseto finisce in sweep per il Big Mat

Si è concluso quest’oggi il primo turno del girone di ritorno relativo al girone A per quel che concerne la Serie A di baseball. In una seconda partita nella quale arrivano non meno di 24 valide, allo Scarpelli il Big Mat Grosseto completa lo sweep ai danni della BBC con un 7-5 di assoluto valore.

Primi due punti realizzati dalla BBC, con Deotto (singolo) e Chelli (volata di sacrificio) nel secondo inning. Nel quinto, invece, il Big Mat acciuffa la parità con la stessa sequenza, in questo caso nelle mani di Aloma Herrera e McIlwain. Il momento decisivo si ha nella settima ripresa, con due fuoricampo praticamente in sequenza da parte di Aloma Herrera (tre punti) e Isenia (due). Nell’ottava c’è il tentativo di rientro della BBC, con doppio di Martini, triplo profondo di Deotto e singolo di Herrera, che però valgono tutti un unico punto. Si finisce così sul 7-5.

Per il Big Mat c’è l’aggancio al sesto posto in classifica rispetto al BBC, con un record di 6-9 che equivale a un .400 totale. La graduatoria vede in ultima posizione la Palfinger Reggio Emilia, con 4-12 e il conseguente .250.

In vetta, invece, c’è sempre il Parmaclima, leader con 12-3 (.800) davanti a San Marino, a 10-5 (.668). Il terzo posto resta affare solitario di Macerata con 9-7 (.563), poi ci sono il Nettuno 1945 (8-8, .500) e l’Unipol Fortitudo Bologna (7-9, .438).