Baseball: Bologna e San Marino vincono nel venerdì di Serie A

Si chiude il venerdì del girone A, quello principale, per quel che riguarda il campionato italiano di baseball. La Serie A vive di due confronti di altissima quota, quelli tra Nettuno 1945 e San Marino e tra Parmaclima e Unipol Fortitudo Bologna.

Nel primo caso, è un 3-0 quello che i sammarinesi mettono insieme a Serravalle, dove le cose si mettono bene fin dal primo inning con il doppio di Oscar Angulo che manda a realizzare Proctor. Va detto che, tra Lage Siso, Leal e Mendez, i lanciatori di San Marino non concedono assolutamente nulla a Nettuno, che nel sesto inning deve subire il solo homer di Marlin e nel settimo quello di Diaz, che fissa il risultato.

Nel secondo caso, invece, la Fortitudo tira fuori un 4-1 che nasce da quel che accade nel terzo inning, con il singolo di Laise al centro che manda a segno Bruno per il primo punto bolognese. Seguono un paio di inning diversamente silenti, poi, nel sesto, pari di Parma con la stessa moneta, rifilata dall’accoppiata Geraldo Garcia-Noel Gonzalez.

Decisiva si rivela dunque l’ottava ripresa, in cui arrivano i punti di Bruno con le basi piene e di Gamberini con il singolo da 2 RBI che sfrutta tutte le difficoltà in questa fase del Parmaclima. Finisce 4-1 e per Bologna è un segnale importante.