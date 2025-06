Badminton: Italian Open da domani a Bolzano con 13 azzurri

Si giocherà da domani l’Italian Open di badminton a Bolzano (PalaResia). Si tratta di un torneo che ha visto la propria nascita nel 1994 e che da allora, tranne che nel 1996, 1997, 1998, 2000, 2020, 2023 e 2024, si è sempre disputato. Quest’anno la continuazione di un evento che fa parte della categoria International Challenge, la settima per importanza a livello mondiale dopo le World Tour Finals e i Super 1000, 750, 500, 300 e 100. Il torneo fa contestualmente parte anche del calendario di Badminton Europe.

Nel tabellone di singolare maschile la testa di serie numero 1 è l’israeliano Daniil Dubovenko, numero 78 del mondo di 19 anni. Potrebbe incrociare Fabio Caponio, unico italiano direttamente in main draw, al secondo turno. Nel tabellone di qualificazione ci sono Luca Zhou, Enrico Baroni (che ne è testa di serie numero 11), Matthias Frank, Emmanuel Perna e Christopher Vittoriani.

Nel tabellone di singolare femminile è la francese Anna Tatranova ad essere numero 1 del seeding. Direttamente in main draw Gianna Stiglich e Yasmine Hamza, con quest’ultima accreditata della testa di serie numero 7. Giocano nel tabellone di qualificazione Hannah Tribus, Sofia Galimberti, Judith Mair ed Emma Piccinin, quest’ultima seconda del seeding.

C’è solo il tabellone principale nel doppio maschile, che vede la presenza di Thomas Bianchi e Kevin Strobl e gli inglesi Oliver Butler e Samuel Jones quali prime teste di serie. Vi è anche un doppio testa di serie numero 6 quasi anomalo per il badminton, composto da Matteo Massetti e dall’inglese Yue Chem Chua.

Anche il tabellone femminile è dotato del solo main draw. In questo caso le numero 1 sono le bulgare Gabriela e Stefani Stoeva, i nomi di maggior spicco presenti se non altro per i loro continui successi negli ultimi 10 anni tra European Games ed Europei. Per l’Italia in gara Galimberti/Tribus e Corsini/Piccinin.

Infine, nel doppio misto è stato istituito un tabellone di qualificazione, nel quale si trovano Zhou/Corsini e Massetti/Hamza. Nel tabellone principale i numeri 1 del seeding sono gli irlandesi Joshua Magee e Moya Ryan.