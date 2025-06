Badminton, Corsini/Piccinin si fermano ai quarti dell’Italian Open 2025

Si sono delineate le finali dei vari tornei all’Italian Open 2025 di badminton in corso di svolgimento a Bolzano. Andiamo a scoprire quali sono stati i risultati di questa penultima giornata.

SINGOLARE MASCHILE – La finale sarà tra il malese Ming Hong Lim e il danese Ditlev Jaeger Holm, testa di serie numero quattro. Grande vittoria per Lim, che ha eliminato in semifinale l’israeliano Daniil Dubovenko, numero uno del seeding, con il punteggio di 21-17, 21-14. Holm, invece, ha sconfitto il connazionale William Bogebjerg per 21-16, 21-17.

SINGOLARE FEMMINILE – Saranno la bulgara Stefani Stoeva, seconda testa di serie, e la turca Ozge Bayrak a contendersi la vittoria dell’Italian Open. Stoeva ha dominato contro la svizzera Milena Schnider per 21-12, 21-13, mentre Bayrak ha superato brillantemente la francese Anna Tatranova, testa di serie numero uno, per 21-13, 21-15.

DOPPIO MASCHILE – Non sbaglia la coppia numero uno del seeding, i britannici Butler/Jones, che superano la coppia degli Emirati Arabi Uniti Ayyappan/Ayyappan in rimonta per 17-21, 21-17, 21-12. In finale sfideranno gli spagnoli Franco/Sanjurjo, che hanno vinto un match durissimo contro i tedeschi Eckerlin/Marzuan per 21-16, 23-25, 21-17.

DOPPIO FEMMINILE – Tutto facile per le sorelle Gabriela e Stefani Stoeva. Le bulgare, numero uno del seeding, hanno sconfitto nettamente le britanniche Curtin/Kelly per 21-10, 21-6. Nell’ultimo atto le bulgare se la vedranno con le turche Ercetin/Inci, che hanno prima sconfitto le azzurre Corsini/Piccinin nei quarti (21-9, 21-12) e poi in semifinale le spagnole Carulla/Jimenez (21-10, 21-18).

DOPPIO MISTO – La finale sarà tra i turchi Sonmez/Bektas e i francesi Gardon/Desmots-Chacun. I turchi hanno sconfitto i tedeschi Volkmann/Volkmann per 21-10, 21-16, mentre i transalpini hanno sconfitto la coppia formata dal malesiano Lim e dall’americana Pan con un doppio 21-15.