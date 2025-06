Badminton: bei sorrisi in casa azzurra all’Italian Open

Si è chiusa la seconda giornata dell’Italian Open di badminton, con tantissimi risultati a tema italiano da rimarcare a seguito della continuazione delle qualificazioni che stanno infiammando Bolzano e il suo PalaResia in questi giorni.

Per quel che riguarda il capitolo del singolare maschile, bravissimi sia Christopher Vittoriani che Luca Zhou, capaci di battere le teste di serie numero 2 e 3, lo slovacco Milan Dratva e il francese Arthur Wakhevitsch, l’uno in rimonta e l’altro su due tirati parziali. E bravo anche Enrico Baroni, numero 11 del tabellone, sull’inglese Arun Kumar.

Nel prosieguo della giornata Vittoriani vince anche il suo secondo match, quello contro il danese numero 14 del seeding Mathias Solgaard, ottenendo un 23-21 21-13 di gran prestigio e completando una giornata fantastica.

E anche per Zhou si può fare lo stesso discorso, perché dopo un primo parziale drammatico rimonta e batte l’austriaco Kai Niederhuber, numero 13 del tabellone. Perde invece Baroni, eliminato dal rappresentante della Germania Sanjeevi Padmanabhan Vasudevan.

Notizie di rilievo anche dal doppio misto, l’unico altro tabellone che prevede le qualificazioni. Matteo Massetti e Yasmine Hamza, infatti, s’impongono nel primo turno sugli spagnoli Martin Mosquera e Macarena Izquierdo.

Da qui arriva anche la nel quarto di finale del tabellone cadetto in cui Luca Zhou e Martina Corsini incappano contro i numeri 1 anglo-malesi Yue Chern Chua e Kha Yan Wong. Nella stessa fase, invece, Massetti e Hamza continuano il loro cammino battendo i rappresentanti delle Far Oer Runi Oster e Miriam I Grotinum.

Nel tabellone principale di doppio femminile, invece, al primo turno avanti sia Sofia Galimberti/Hannah Tribus che Martina Corsini/Emma Piccinin, rispettivamente contro il duo austrotedesco Anna Simonsen/Franca Singer e quello tutto austriaco Sarah Dlapka/Lena Rumpold.

In doppio maschile, invece, Massetti, impegnato con l’inglese Chua di cui si è parlato, perde con i turchi Bugra Aktas ed Emre Sonmez. Non si sono disputati alcuni match di qualificazione femminile: forfait di Piccinin che favorisce la cipriota di chiarissima ascendenza russa Nadezhda Nazarenko e di Mair che lascia andare avanti Nurati Ratu Azzahra degli Emirati Arabi Uniti. Sempre per forfait avanti Thomas Bianchi e Kevin Strobl in doppio maschile su Robin Harper e Harry Wakefield, inglesi.