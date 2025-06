Australian Open 2014, trionfa la cinese Na Li

Dopo il Roland Garros 2011 la cinese Na Li vince il suo secondo trofeo del Gran Slam in carriera, trionfando agli Australian Open 2014, battendo in finale la slovacca Dominika Cibulkova con il punteggio di 7-6 (3) 6-0.

Combattuto il primo set che si apre subito con un break della cinese in apertura tenuto fino al 3-2, quando la slovacca le strappa il servizio e si riporta in partita: l’equilibrio regge fino al 5-5, quando è ancora la Li ad effettuare il break, andando a servire per il 6-5 per il set; la Cibulkova non molla però ed effettua subito il contro break. Ai vantaggi però la cinese domina chiudendo 7-3.

La slovacca esce definitivamente dal match e nel secondo set non racimola nemmeno un game, racimolando appena 11 punti che hanno spianato la strada al 6-0 Na Li.

