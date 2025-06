Australian Open, nelle qualificazioni femminili avanza solo la Burnett

Non era stato un sorteggio agevole per le nostre azzurre nel tabellone di qualificazioni all’Australian Open e la prima giornata di incontri a Melbourne lo ha confermato: passa solo Natassja Burnett al secondo turno.

La romana, numero 170 al mondo, ha battuto la greca Elena Daniilidou per 6-3 6-4.

Nulla da fare invece per Alberta Brianti che dopo aver vinto il primo set contro la russa Panova (numero 15 del seeding ndr) per 6-4, ha poi ceduto nettamente il secondo per 6-1 ed il terzo per 6-4.

Fuori anche Maria Elena Camerin contro la sudafricana Simmonds che soffre nel primo set vincendo 7-5, ma domina il secondo con un netto 6-0.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com