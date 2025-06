Australian Open, Fognini al terzo turno!

Prima qualificazione in carriera per Fabio Fognini agli Australian Open: nell’edizione 2014 il ligure ha sconfitto in 4 set il finlandese Jarkko Nieminen con il punteggio di 7-5 6-4 3-6 6-2.

Ottima la prova dell’azzurro, capace di rimontare dopo una partenza shock che lo aveva visto subito sotto 3-0; sul 3-3, Fognini ha mancato una palla break ed altre 4 occasioni sul 4-4, prima di brekkare a 0 nell’undicesimo gioco, annullando anche una palla del contro break sul 6-5.

Nel secondo set è stato decisivo il break nel quinto gioco sul 2-2 (in precedenza Fognini aveva annullato due palle break all’avversario ndr), gestito fino alla fine per il 6-4 finale. Passaggio a vuoto nel corso del terzo set sul 3-2 Nieminen, abile a strappargli il servizio ed a resistere alle due palle break annullate sul 5-2.

Il quarto ed ultimo set inizia con break Nieminen e contro break di Fognini che annulla due palle break sul 2-1 e strappa il servizio nel quarto game, volando sul 5-2 (vincendo a 0 i due turni di battuta ndr) e chiudendo la pratica sul 6-2 finale con l’ultimo break.