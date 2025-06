Australian Open, Errani-Vinci in finale!

Splendido inizio di stagione in doppio per Sara Errani e Roberta Vinci: in Australia, dopo aver perso in finale a Sidney, le azzurre, al primo posto nel ranking mondiale di doppio, hanno guadagnato l’accesso alla finale degli Australian Open 2014.

In semifinale le azzurre si sono sbarazzate agevolmente della serba Srebotnik e della ceca Peschke per 6-1 6-4: dopo una partenza sprint nel primo set, con quattro break ed un contro break avversario nel sesto gioco, le azzurre hanno ottenuto nel secondo parziale un break al quarto gioco, ben amministrato e che le aveva portato a servire per il match sul 5-3, quando è arrivato un break avversario ai vantaggi, ma nel decimo gioco le azzurre hanno strappato nuovamente battuta, game e match alle avversarie ai vantaggi. In finale adesso Sara e Roberta affronteranno le russe Ekaterina Makarova e Elena Vesnina, teste di serie numero tre.

Per le Cichis è la sesta finale di Slam in doppio: hanno vinto tre titoli (Roland Garros, US Open nel 2012 e Australian Open nel 2013: inoltre nello slam australiano sono giunte alla terza finale consecutiva ndr).

Nulla da fare invece nel torneo juniores per Jasmine Paolini: agli ottavi, l’azzurra, ultima rappresentante tricolore nel torneo di singolare ha ceduto con un doppio 6-2 alla croata Ivana Jorovic.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com