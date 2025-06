Australian Open, arrancano gli juniores azzurri

Nell’edizione con maggiore presenza dei nostri tennisti a Melbourne nei tabelloni junior degli Australia Open, la prima giornata di gare ha un bilancio negativo.

Nel torneo maschile esordio shock per Filippo Baldi, semifinalista lo scorso anno, battuto al primo turno per 7-6 (2) 7-6 (9) dallo spagnolo Jaume Antoni Munar Clar; subito fuori anche Mirko Cutuli, battuto nettamente per 6-1 6-0 dal giapponese Nagakawa.

Avanza invece Matteo Berrettini, che dopo aver perso al tie break il primo set contro il belga Geens, si è imposto per 6-2 6-3 nei restanti due set. Domani esordio per Andrea Pellegrino, vincitore nel 2013 al Torneo Avvenire. e Jacopo Stefanini.

Nel torneo femminile avanza al secondo turno Jasmine Paolini, che ha battuto con il punteggio di 6-2 1-6 6-4 la statunitense Michela Gordon, mentre non c’è stato nulla da fare per Verena Hofer, out contro l’australiana Aiava per 7-5 6-2. Domani toccherà a Beatrice Lombardo, Giorgia Brescia ed al doppio Hofer-Lombardo e Brescia-Grabher.

