Australian Open 2014, Wawrinka la prima volta in uno Slam

Ha scelto una vittima eccellente per il suo primo trionfo in un torneo del Grand Slam, ma oramai l’ingresso nell’olimpo del tennis mondiale è cosa fatta per lui: Stanislas Wawrinka, 28 enne svizzero di Losanna con origini polacche, è ormai l’erede designato de Le Roi Federer e l’arma di punta della Svizzera nella Coppa Davis 2014.

Il primo trionfo in uno Slam ed in un colpo solo il terzo posto nel ranking mondiale Atp: che Wawrinka fosse in crescita lo dimostrava anche il trionfo al torneo Atp di Chennai di inizio mese, ma l’exploit di Melbourne ha sorpreso veramente tutti, con un percorso netto iniziato al primo turno contro il kazako Golubev, approfittando del suo ritiro sul 6-4 4-1; al 2° turno il successo contro il colombiano Falla (6-4 6-4 6-7 6-4) lo aveva visto cedere seppur al tie break, il primo set in questa edizione.

Ma si sa per vincere un pizzico di fortuna non guasta ed al terzo turno Stanislas ha approfittato del ritiro del canadese Pospisil per accedere agli ottavi senza fatica: da lì si può dire che è iniziato il vero torneo per lo svizzero, che si è sbarazzato dello spagnolo Tommy Robredo per 6-3 7-6 7-6; ai quarti la vera impresa con la maratona vincente contro il campione uscente Novak Djokovic vinta al quinto set per 9-7.

Nelle semifinali un’altra battaglia vinta contro il ceco Berdych in 4 set, di cui 3 finiti al tie break, vero fattore positivo per Wawrinka; la finale contro Nadal sembrava dal pronostico scontato alla vigilia, ma questa mattina lo svizzero ha scritto la pagina più bella della sua carriera.

