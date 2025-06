Australian Open 2014, trionfo per Errani e Vinci

Straordinarie! L’aggettivo giusto per descrivere l’impresa compiuta da Sara Errani e Roberta Vinci agli Australian Open 2014 è proprio questo: splendida la rimonta nel terzo set contro le russe Makarova e Vesnina, che le ha consegnate il titolo 2014 degli Australian Open, bissando il trionfo dello scorso anno e vendicando la finale perse nel 2012.

Avvio sprint per le azzurre che volano subito sul 5-1 nel primo set, grazie a due break nel terzo e quinto gioco: le russe però non mollano e riducono lo svantaggio di n break nell’ottavo game, ma sul 5-4 non trema la mano alle azzurre che chiudono la prima partita sfruttando la seconda palla set.

Tutt’altra partenza nel secondo set, con le russe che scappano sul 3-0, le azzurre che evitano ai vantaggi il secondo break e strappano il servizio nel gioco successivo per poi riperderlo però nel sesto game: sul 4-2 il set procede senza scossoni e si chiude sul 6-3 Makarova-Vesnina.

Altalenante e denso di emozioni il terzo set: break Errani-Vinci al secondo game, contro break russo e parità sul 2-2, prima del parziale Makarova-Vesnina che le porta sul 5-2 e servizio: qui viene fuori l’orgoglio italiano, con la Errani e la Vinci che con un parzialone di 20 punti a 5, si riportano clamorosamente in partita e vincono il set ed il trofeo con un 7-5 finale.

