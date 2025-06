Australian Open 2014, trionfa Wawrinka!

Lo svizzero Stanislas Wawrinka è il trionfatore degli Australian Open 2014, battendo in finale Rafa Nadal in 4 set con lo score di 6-3 6-2 3-6 6-3 in poco più di due ore e mezza di gioco.

Per lo svizzero si tratta del primo trionfo in assoluto in un torneo del Grand Slam, inaspettato alla vigilia, visto che i favori del pronostico li aveva tutti lo spagnolo che però nel primo set ha pagato un break al quarto gioco, che Wawrinka ha saputo gestire fino alla fine chiudendo sul 6-3 e strappando il servizio al mancino di Manacor anche in apertura di secondo set, dove ha impresso un ritmo efficace che ha colto di sorpresa Nadal, breakkato anche nel quinto game e salvando una palla set sul 5-1, prima di cedere nel game successivo.

Nadal però non tira i remi in barca e nel terzo set è lui a comandare il gioco con un break al secondo game e con una gestione della partita che sembra rimettere in discussione in discorso, come testimoniano anche le due palle break annullate sul 5-3 che rimandano la contesa al quarto set.

L’equilibrio regna fino al 3-2 Wawrinka, quando lo svizzero strappa il servizio a 15 all’avversario, ma subisce il contro break subito dopo a 0; Nadal però non è al top fisicamente e fallisce il pareggio cedendo a 15 il servizio e con un parziale di 8 punti ad uno, lo svizzero chiude i conti ed alza al cielo il primo Slam della carriera.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com