Australian Open 2014, Starace e Cipolla fuori al turno decisivo

Non ce l’hanno fatta a superare anche l’ultimo e decisivo turno per accedere al tabellone principale degli Australian Open 2014: Flavio Cipolla e Potito Starace si fermano quindi alle soglie del main draw nel primo Slam stagionale.

Il romano, è stato battuto nettamente dal tedesco Peter Gojowczyk per 6-2 6-3, cedendo nettamente nel primo set dal 2-2 con una serie di 4 games consecutivi; andamento simile anche nel secondo set con il tedesco che sul 3-2 ha strappato il servizio a Cipolla e si è issato fino al 5-2, sciupando una palla match nell’ottavo game, ma chiudendo agevolmente la contesa sul 6-3.

Non è andata meglio a Starace che ha però lottato duramente contro il canadese Frank Dancevic, numero 8 del tabellone delle qualificazioni: dopo aver vinto il primo set al tie break per 7-4, Poto ha ceduto per 6-4 la seconda partita complice un break decisivo al nono gioco, mentre nella terza e decisiva partita il campano, avanti 3-2 ha subito una serie di 4 giochi consecutivi che gli ha fatto perdere la contesa.

