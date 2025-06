Australian Open 2014, Seppi vince la maratona con Hewitt

Che impresa di Andreas Seppi che accede al secondo turno degli Australian Open dopo una maratona contro Leyton Hewitt conclusasi al quinto set: match equilibratissimo che nella prima frazione si conclude solo al tie break (con l’altoatesino abile a contro breakkare sotto 1-3 e l’australiano sotto 4-3 ndr) dove Seppi si impone con autorevolezza per 7-4.

Nella seconda partita, l’azzurro conquista un break al secondo gioco e lo amministra senza perdere turni di battuta per il 6-3 finale; Andreas strappa il servizio anche in apertura di terzo set, ma l’australiano è duro a morire si riprende il servizio nel gioco successivo, poi sciupa due palle break nel quarto game. L’equilibrio però viene spezzato nel dodicesimo gioco, quando tutto faceva presagire ad un altro tie break, ma Hewitt sfrutta a dovere l’unica palla set per il 7-5.

Il quarto set inizia in fotocopia con il precedente: break di Seppi e contro break Hewitt, equilibrio fino al dodicesimo gioco ed altra palla set concessa ad Hewitt e realizzata dall’australiano. Il quinto set vede però Seppi con un piglio diverso: altro break in apertura, servizio mantenuto nel secondo gioco, palla break sciupata nel terzo game ed equilibrio fino al 4-3, quando l’australiano sulla seconda palla break ritorna in partita. Seppi reagisce ma non sfrutta una palla break nel game successivo, Hewitt fa lo stesso nel decimo gioco, mentre Andreas mostra carattere nell’undicesimo game strappando il servizio ai vantaggi e tenendolo a zero nel dodicesimo ed ultimo game del match per il 7-5 finale.

Al secondo turno adesso sfida all’americano Donald Young, numero 91 del ranking mondiale Atp.

