Australian Open 2014, Seppi perde al quinto set

Questa volta la maratona massacrante nella torrida estate australiana non gli è andata bene: dopo aver vinto al primo turno contro Leyton Hewitt, Andreas Seppi esce di scena agli Australian Open 2014 al secondo turno contro l’americano Donald Young, che si è imposto in 5 set con il punteggio di 6-4 2-6 6-3 4-6 7-5 in oltre tre ore di gioco.

La gara iniziata con molto equilibrio nel primo set, nonostante diverse palle break annullate da ambo i lati, ha visto lo statunitense mettere la testa avanti con un break al decimo gioco sul servizio dell’altoatesino. Nel secondo parziale Seppi dopo un break e contro break in apertura, è stato abile a strappare per ben due volte il servizio all’avversario ed a chiudere sul 6-2; Young però ritornava subito in partita e nel terzo set nel corso dell’ottavo gioco con un break si portava sul 5-3, archiviando tranquillamente la pratica sul turno di servizio successivo.

Il 2-0 Young in apertura di quarto set faceva presagire ad un Seppi in calo, invece Andreas con una serie di 3 games consecutivi andava prima sul 4-3, poi nel decimo gioco strappava nuovamente servizio e set all’avversario. Nell’ultimo e decisivo set l’equilibrio permaneva fino al 4-4, poi Young strappava il servizio ai vantaggi, Seppi lo riconquistava brekkando a 0 il gioco successivo, ma lo riperdeva a 30 nel turno di battuta seguente, con Young che chiudeva poi agevolmente a 30 in battuta per il 7-5 finale che elimina Seppi dal torneo di singolare.

