Australian Open 2014, qualificazioni maschili: avanza Cipolla, out Arnaboldi

Grande rammarico per Andrea Arnaboldi nel secondo turno di qualificazione al tabellone principale degli Australian Open: l’azzurro è stato eliminato dal francese Pierre Herbert in tre set: dopo aver vinto la prima partita per 6-4, l’azzurro era in vantaggio addirittura per 5-2 nella seconda frazione, prima della rimonta francese che ha trascinato il secondo parziale al tie break vinto nettamente per 7-2.

Da lì il crollo di Arnaboldi che nella terza e decisiva partita ha ceduto per 6-2.

Discorso opposto invece per Flavio Cipolla: il romano, dopo aver perso il primo set contro il russo Kostantin Kravchulk per 6-4, si è immediatamente riscattato negli altri due set vinti con il punteggio di 6-2 6-1: per il romano adesso sabato il turno decisivo con l’auspicio di qualificarsi a main draw.

Domani sempre per il secondo turno scenderanno in campo Giustino, Giannessi e Starace.

