Australian Open 2014, Pennetta vola al terzo turno

Una straordinaria Flavia Pennetta dimostra di aver messo alle spalle i problemi al polso e si sbarazza agevolmente della portoricana Monica Puig nel secondo turno degli Australian Open 2014: la brindisina si è imposta agevolmente per 6-3 6-4 ed al terzo turno adesso attende la tedesca Mona Barthel, numero 39 del ranking Atp.

La gara scorre sui binari dell’equilibrio nel primo set fino al 4-3 (nonostante una palla break annullata alla Pennetta nel quarto game ndr) poi l’azzurra testa di serie numero 28 strappa il servizio all’avversaria e chiude il primo set nel successivo turno di battuta.

Nella seconda frazione sul 2-2 arriva il secondo decisivo break della Pennetta, abile ad amministrare il tutto fino al 6-4 finale, sprecando anche un match point sul 5-3 e chiudendo con 9 aces e nemmeno una palla break concessa alla numero 58 al mondo.

Debutto positivo nel torneo di doppio per Karin Knapp che in coppia con Jelena Jankovic ha superato il primo turno, battendo agevolmente in due set le russe Zvonareva e Pavlyuchenkova con il punteggio finale di 6-2 6-4.

