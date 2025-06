Australian Open 2014, Pennetta: “Nessun rimpianto”

Ha mancato la prima storica qualificazione alle semifinali degli Australian Open, ma ha comunque centrato un risultato importantissimo per la sua carriera: “Mi rode” – ha affermato senza mezzi termini la brindisina, riconoscendo i meriti alla rivale: “Era la sua giornata – ha aggiunto Flavia – io sono stata in campo aspettando che magari calasse un po’, ma non lo ha fatto. E’ stata perfetta, ha fatto pochissimi errori. Ha giocato sempre con i piedi sulla riga di fondo campo e io non riuscivo a spingerla un po’ dietro, a prenderle campo. Probabilmente il mio servizio ha funzionato meno bene che nei giorni scorsi, ma il merito è anche della mia avversaria, che rispondeva benissimo, era molto aggressiva”.

Dopo la semifinale della scorsa estate agli US Open, un altro Slam da protagonista con i quarti agli Australian Open. “E’ stato un gran bel torneo, ho provato sensazioni positive ed il polso operato un anno e mezzo fa e che mi aveva dato qualche fastidio ad inizio gennaio ha risposto bene”.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com